Il direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars, ha parlato al Telegraaf del futuro di Dusan Tadic. "Non è in vendita, è troppo importante per noi", le parole del dirigente dell'Ajax. L'attaccante serbo piace al Milan: il giocatore è lusingato dall'interesse dei rossoneri ma dovrà essere lui a premere per convincere gli olandesi a cederlo

" Tadic non è in vendita. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. E' il cemento tra i mattoni dell’ Ajax ". Con queste parole rilasciate al Telegraaf il direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars , allontana la cessione dell'attaccante serbo. Il giocatore interessa al Milan ed è lusingato per la corte del club rossonero, ma a questo punto sarà lui stesso a dover premere con la dirigenza dei Lancieri di Amsterdam per partire.

Tadic-Milan: conterà la volontà del giocatore

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire la fattibilità dell'operazione. Il club rossonero resta vigile e spera che il giocatore possa chiedere la cessione al club. Nell'ultima stagione Tadic ha segnato 14 gol in Eredivise, due in Champions League e tre in Europa League. Il serbo è uno dei leader degli olandesi ed Erik Ten Hag l'ha messo da tempo al centro del suo progetto tecnico. Nel frattempo, come testimonia l'ultimo posto sul profilo Instagram, in questi giorni Tadic è tornato al centro sportivo dell'Ajax per riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione