Genoa, interesse per Supryaga della Dinamo Kiev

Un nome per il presente e per il futuro, il Genoa ha messo nel mirino Vladyslav Supryaga , attaccante centrale classe 2000 della Dinamo Kiev. Interesse concreto quello del club del presidente Preziosi (da sempre molto bravo a scovare giovani attaccanti), che nel talento ucraino individua un nome giusto per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ballardini in vista della prossiam stagione.

Lo voleva il Bologna

Il Genoa dunque sta cercando di capire costi e condizioni per un’eventuale trattativa con la Dinamo Kiev per Supryaga, calciatore che già lo scorso anno poteva sbarcare in Serie A. Il suo nome infatti è stato a lungo al centro dei desideri del Bologna, ma la trattativa per il suo sbarco in Italia non si è mai concretizzata perché non è stata raggiunta l’intesa sulla valutazione del cartellino. Ora il nuovo corteggiamento dalla Serie A, questa volta ci prova il Genoa.