La trattativa per portare Olivier Giroud al Milan è sempre più vicina a una conclusione positiva: il club rossonero è al lavoro per sbloccare la trattativa con il Chelsea e poter abbracciare l'attaccante francese. L'obiettivo del Milan è di chiudere l'operazione molto presto, possibilmente già nella giornata di giovedì. La novità della serata di mercoledì è che sono ripresi i contatti con il Chelsea, dopo che il club inglese aveva deciso di esercitare unilateralmente il rinnovo di contratto per un'altra stagione del calciatore, non liberandolo di fatto a parametro zero e non assecondando così le richieste del Milan. Nelle ultime ore sono continuati i contatti con l'agente di Giroud e con il Chelsea, per il quale è probabile che a questo punto venga riconosciuto un indennizzo (o un bonus) per liberare il bomber classe 1986. La trattativa è alla stretta finale, con la fiducia del Milan di chiudere al più presto.