Ibra emerge dalle acque con il flyboard. VIDEO

L'attaccante del Milan si sta rilassando in vacanza, postando spesso sui social immagini delle sue giornate. Dopo il video di un tuffo un po' spericolato dallo yacht e una foto in compagnia di Ronaldo il fenomeno si è ora divertito con il flyboard, e lo ha fatto a modo suo. Ha infatti postato un video in cui, grazie ai getti d'acqua ai piedi, emerge dal mare a rallentatore, immobile e con le braccia aperte, con in sottofondo una musica epica. Un'immagine evocatica, accompagnata dalla scritta "L'ascesa di un dio"...