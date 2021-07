Torino, la situazione sul rinnovo di Belotti

C'è ancora incertezza sul futuro di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, una volta archiviato l'impegno con la Nazionale a Euro2020, si siederà a tavolino con il club di Cairo per decidere se rinnovare o meno il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Sull'attaccante di Juric ci sono anche altre squadre di Serie A e la formazione che più di tutte ha mostrato il suo interesse è la Roma di José Mourinho. Le richieste del presidente Cairo, però, si aggirano intorno ai 30 milioni nonostante il solo anno di contratto, mentre i giallorossi non sono disposti a sborsare per Belotti oltre i 15/18 milioni di euro.