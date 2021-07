L'allenatore è stato presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa: "Partire da un livello basso è uno stimolo". Poi sulla rosa attuale: "Alcuni li vedo stufi o saturi, queste posizioni saranno da valutare. Belotti? Deciderà lui se essere il nostro condottiero". E il presidente Cairo conferma: "Serve l'adesione totale al nuovo progetto" CALCIOMERCATO: LE NEWS IN DIRETTA Condividi:

Inizia ufficialmente l’era di Ivan Juric al Torino. In mattinata il primo allenamento al Filadelfia, poi la presentazione in conferenza stampa dall'Olimpico Grande Torino. Inevitabile partire dalle motivazioni che lo hanno spinto a optare per la causa granata: "C'era stata la sensazione di capirsi subito, di avere idee simili. Al Torino c'è metà rosa di giovani che può fare di più su cui lavorare e vedo una prospettiva di grande crescita. Servono alcuni innesti, ma senza stravolgere nulla. Partiamo da un livello basso e questo è uno stimolo". Anche se il lavoro sarà lungo: "A Torino ci sono dei problemi strutturali e mentali. Non dobbiamo illudere. Si cercherà di migliorare con un calcio propositivo e aggressivo, ma non possiamo fissare un obiettivo preciso". Serviranno dei cambiamenti, Juric lo ha fatto notare: "Ho la sensazione di saturazione per alcuni che si sono stufati e non hanno allegria. Queste posizioni saranno da valutare".

"Belotti sceglierà se essere il nostro condottiero" vedi anche Belotti: "Mi sento titolare, ma se segna Ciro..." Dall’Europeo con l'Italia tornerà Andrea Belotti, il capitano della squadra. Nell’ultima stagione 13 gol in 35 presenze per il Gallo. Il nuovo allenatore non ha dubbi: "Belotti è un top player, il suo modo di giocare mi piace, ma nell'ultima stagione non è stato il solito giocatore. È il capitano e sceglierà lui cosa fare, se vuole essere il nostro condottiero". Juric ha pochi dubbi anche sul resto della rosa: "La prima cosa che avevo detto è che volevo vedere i giocatori. Capire se era un problema tecnico, oggettivo, o se si poteva fare di più. Alcuni so che sono imprescindibili, altri li voglio valutare. I leader? Ho già un'idea. Ci sono già 10-12 giocatori che mi piacciono: Bremer, Mandragora, Sanabria, Buongiorno, per dirne alcuni. Sono giovani e possono fare di più". E proprio da loro vuole ripartire: "Ci sono delle etichette che a me piacciono. Mi dicono che valorizzo i giocatori: a Verona l'ho fatto, secondo me questa è una cosa bellissima. Chi valeva 5 ora vale 8, è stata una cosa molto bella".

Cairo: "Volevo prendere Juric già lo scorso anno" vedi anche Tutti gli allenatori della Serie A 2021-2022 Per presentare Ivan Juric c'era anche il presidente del Torino Urbano Cairo, partito però da un ringraziamento per Davide Nicola: "Ha fatto un lavoro importante, e io ho cercato di stare vicino a lui e alla squadra. Siamo riusciti a mantenere la categoria, per noi era fondamentale". Ora l'arrivo di Juric, per cui era stato già fatto un tentativo nella passata stagione: "Non lo conoscevo personalmente, ma avevo visto le sue stagioni al Verona, eccellenti. Lui è un’anima bella, ha un cuore speciale: mi ha colpito una sua intervista dopo una partita con l’Inter. Aveva declinato lo scorso anno la proposta di venire al Toro, ci ho riprovato e ci siamo riusciti".