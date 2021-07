Il Napoli ha un nuovo obiettivo per la fascia sinistra della difesa. Si tratta di Mathias Olivera, esterno uruguaiano classe 1997 che gioca nella Liga con la maglia del Getafe. Abile nella fase di spinta, forte fisicamente (è alto 1 metro e 85) nell'ultima stagione ha messo insieme 32 presenze tra campionato e Coppa di Spagna. I contatti tra il Napoli e il club spagnolo sono in corso e costanti. La richiesta del Getafe è in una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro ma le parti sono al lavoro per trovare una formula che possa mettere tutti d'accordo, anche in merito alle modalità di pagamento del cartellino.