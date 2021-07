Messi-Barcellona, la storia d'amore continua

Messi rinnoverà col Barcellona, non c'è nessun dubbio. Secondo quanto ha anticipato il quotidiano Diario Sport, c'è un principio di accordo per il prolungamento contrattuale di Messi con i blaugrana: intesa quinquennale, con l'attaccante che si decurterà lo stipendio del 50%. Avvocati al lavoro per gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale.