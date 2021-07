Come confermato da Maldini durante la presentazione dei calendari, l'attaccante del Chelsea è in arrivo al Milan. Il club rossonero pagherà 1 milione di euro in caso di raggiungimento della Champions e di un determinato numero di presenze. Intanto si continua a lavorare con il Real Madrid per confermare Brahim Diaz e cambia la formula dell'affare: si va ora verso un prestito biennale

Lo ha confermato Paolo Maldini durante la presentazione dei calendari della prossima Serie A: Olivier Giroud sarà presto un nuovo calciatore del Milan . La giornata giusta sarà quella di giovedì , quando l'attaccante francese sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club rossonero. Dopo aver esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo di contratto per un'altra stagione, il Chelsea si è accordato con il Milan per un indennizzo di un milione di euro , che verrà però riconosciuto al determinarsi di due condizioni: la qualificazione alla prossima Champions League e un determinato numero di presenze per il calciatore.

Si continua a lavorare per la conferma di Brahim Diaz

Milan sempre al lavoro con il Real Madrid per confermare Brahim Diaz. La novità sta nella formula che i due club stanno discutendo in queste ore, quella del prestito biennale, differente rispetto a quella impostata nelle scorse settimane. In proiezione futura, il club rossonero valuta anche due altri profili: Fodè Ballo-Tourè, terzino sinistro classe '97 di proprietà del Monaco che potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, e il classe 2003 del Nancy Warren Bondo. Nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro con l'entourage del giovane calciatore, durante il quale è stato raggiunto un accordo per il trasferimento. La palla passa ora al club francese, proprietario del suo cartellino, che dovrà decidere se lasciar partire il calciatore o meno. In caso di risposta affermativa, è pronto per Bondo un contratto triennale.