Arrivato ad Auronzo di Cadore nella serata di mercoledì, il centrocampista biancoceleste ha parlato con Sarri e si è chiarito con la squadra dopo la mancata risposta alla prima convocazione del ritiro (per la quale è stato multato). Clima più disteso per Luis Alberto, che si è allenato e intrattenuto coi tifosi: la rottura pare scongiurata, ma il futuro del giocatore resta ancora in sospeso

Nessun broncio né malumori, piuttosto sorrisi e autografi per i tifosi che l’hanno applaudito a bordo campo. Chi ha ritrovato la Lazio è Luis Alberto, arrivato ad Auronzo di Cadore nella serata di mercoledì dopo il caso che l’ha coinvolto negli ultimi giorni. Bisogna tornare alla mancata risposta alla prima convocazione della società al ritiro, disertato a Formello e successivamente alla partenza per il Veneto. Un comportamento che ha irritato il club, ritardo per il quale è stato multato ma che non ha intaccato la sua serenità in gruppo. Il 28enne spagnolo ha parlato con Sarri e si è chiarito con la squadra prima di allenarsi regolarmente. Non è un mistero che il nuovo allenatore della Lazio apprezzi particolarmente il talento del giocatore, schierato come mezzala sinistra nelle esercitazioni tattiche a centrocampo. E, come detto, i sostenitori presenti all’allenamento non hanno negato il loro sostegno a Luis Alberto. Tutto rientrato? Il clima è disteso, ma la situazione andrà monitorata da qui al termine del mercato.