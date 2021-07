Dopo la mancata risposta alla convocazione di una settimana fa per l'inizio del ritiro, Luis Alberto è arrivato nella serata di mercoledì 14 luglio ad Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri . Proprio il nuovo allenatore si incontrerà nei prossimi giorni con il calciatore per chiarire le motivazioni che lo hanno portato a non presentarsi nella data prevista per il via degli allenamenti. Il giocatore dovrà poi parlare della sua situazione con la società. Nei giorni scorsi c'è stato comunque un primo contatto con il direttore sportivo Igli Tare , che aveva anticipato l'arrivo di Luis Alberto in ritiro in occasione della presentazione dei calendari della prossima Serie A.

Sarri: "Inizio amarcord, importante partire bene"

In attesa di risolvere la situazione legata a Luis Alberto, la Lazio ha intanto scoperto chi sarà il suo primo avversario nel prossimo campionato. E per Maurizio Sarri non si tratterà di una partita qualunque, visto che i biancocelesti andranno a far visita all'Empoli, club con il quale l'allenatore è approdato per la prima volta nella sua carriera in Serie A e si è affermato a grandi livelli. Sarri ha commentato così il calendario biancoceleste al sito ufficiale della Lazio: "Sarà un campionato decisamente stimolante, l’inizio per me sarà un amarcord, con la prima giornata ad Empoli, dove sarò contento di tornare perché ritroverò persone a me molto care. È importante partire bene, sarà fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di serie A che è sempre difficile e competitivo. Ci faremo trovare pronti".