Allegri valuta diverse ipotesi per la sua nuova Juve. L'obiettivo principale sul mercato è Locatelli, per il quale non è ancora stato trovato un accordo con il Sassuolo. Qualora arrivasse, abbiamo provato a metterci nelle vesti dell'allenatore e a disegnare un ipotetico 4-2-3-1 o 4-3-3. Si attende intanto il ritorno di Cristiano Ronaldo, che nel frattempo ha postato sui social una foto davanti alla sua Rolls Royce. "Decision day", la didascalia utilizzata dal portoghese: un messaggio tutto da interpretare