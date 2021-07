Locatelli è l’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri. Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra Juventus e Sassuolo in ‘campo neutro’: la riunione tra i dirigenti dei due club si è svolta infatti a metà strada tra Vipiteno, dove sta svolgendo il ritiro il Sassuolo, e Torino. L'incontro non ha però permesso alla Juventus di fare dei passi avanti nelle trattative per portare il giocatore in bianconero: la prima offerta presentata dal club bianconero è infatti ancora distante dalle richieste del Sassuolo. La proposta avanzata dalla Juventus è un prestito biennale con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni - come, ad esempio, la qualificazione alla Champions League - per una cifra che tra parte fissa e bonus al momento arriverebbe a 30 milioni di euro. Il Sassuolo resta fermo sulla richiesta di 40 milioni fissi. Tra formula e cifra quindi la proposta dei bianconeri non convince i dirigenti del club neroverde, che hanno rifiutato. Non è stato quindi l’appuntamento della svolta per il passaggio di Locatelli alla Juventus: le due società in ogni caso resteranno in contatto e si aggiorneranno. Spetterà alla Juve ora decidere se aumentare la propria offerta nei prossimi giorni e avvicinarsi alle richieste del Sassuolo.