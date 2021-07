Il ds del Bologna ha parlato a Sky Sport del mercato dei rossoblù: "Arnautovic è un obiettivo e lo seguiamo da tempo, crediamo faccia al caso nostro. Sono cambiate le carte in tavola, ma proveremo a chiudere l'operazione. Tomiyasu? Tante squadre su di lui, valuteremo l'opzione migliore per noi e per il ragazzo" CALCIOMERCATO LIVE, TRATTATIVE E NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Provare a rinforzare ulteriormente una rosa che negli ultimi anni ha sempre ben figurato con l'obiettivo di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Il Bologna è al lavoro nel ritiro di Pinzolo, dove Sinisa Mihajlovic sta preparando la prossima stagione, la quarta sulla panchina rossoblù. Sguardo sempre attento al mercato, con il direttore sportivo Riccardo Bigon alla ricerca dell'affare giusto. Uno potrebbe essere Marko Arnautovic, obiettivo dichiarato del club come confermato dallo stesso Bigon a Sky Sport: "Siamo in una fase di trattativa aperta - ha spiegato il ds - e, in quanto tale, presuppone un batti e ribatti. Difficile dire quando si concluderà. Noi la stiamo portando avanti da parecchio tempo perché crediamo che sia un profilo adatto a noi, ma abbiamo anche delle alternative che in questo momento stiamo tenendo in secondo piano. Vogliamo provare ad arrivare alla conclusione di questa trattativa, ma è difficile fare previsioni da parte nostra che non siamo i proprietari del giocatore. Quanta distanza c'è? Rispetto all'operazione che ci era stata proposta sono cambiati dei termini, di conseguenza sono cambiate anche le nostre esigenze e le nostre risposte. Quando cambiano le carte in tavola, bisogna riadattarsi e capire fino a che punto spingere. Noi siamo il Bologna e dobbiamo portare avanti le linee guida del club. In ogni caso vogliamo provare a chiudere la trattativa".

"Tomiyasu? Tante squadre su di lui, valuteremo" BOLOGNA Mihajlovic show a padel: che sfida con Di Vaio In uscita, sono tanti i club che hanno chiesto informazioni su uno dei giocatori più importanti della rosa rossoblù, Takehiro Tomiyasu. Sul difensore giapponese c'è soprattutto il Tottenham: "Ma le squadre interessate sono più di una - ha proseguito Bigon - e noi non abbiamo l'urgenza di vendere. Quando chiama la Premier League, chiaramente, per un giocatore è difficile rimanere indifferente. Ma noi vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli sia per noi che per il ragazzo". Su Tomiyasu c'è anche stato l'interesse di alcune società di Serie A: "Almeno tre club si sono mossi e hanno chiesto informazioni. Ora sono alla finestra per capire quello che succederà. Il giocatore al momento è alle Olimpiadi, per questo non c'è fretta di chiudere".