In settimana sono previsti nuovi contatti anche con il Sassuolo per arrivare a Locatelli: ricordiamo che nell’ultimo incontro non ci sono stati passi avanti, la formula della Juve - prestito biennale con obbligo condizionato a determinate condizioni, per un totale di 30 milioni circa – non soddisfa i neroverdi che chiedono non meno di 40 milioni.