Demiral si è unito al ritiro della Juve di Max Allegri. Tra i difensori a disposizione di Allegri non tutti sono sicuri di rimanere. Hanno la certezza di continuare in bianconero Bonucci, Chiellini - appena firmerà il rinnovo -, De Ligt, Danilo, Alex Sandro e probabilmente Pellegrini. Punto interrogativo sul futuro dello stesso Demiral e non solo: in dubbio anche De Sciglio e Rugani, così come Dragusin, che potrebbe essere inserito in qualche trattativa di mercato

