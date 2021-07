Udinese, ufficiale Silvestri. Al Verona va Montipò

Importante giro di portieri in Serie A, con al centro l'Hellas Verona e l'Udinese. Dopo aver perso Musso, passato all'Atalanta per 20 milioni, il club bianconero ha deciso di puntare su Marco Silvestri. È ufficiale il suo arrivo dal Verona, con il classe 1991 che ha firmato un contratto triennale. Alla società gialloblù vanno 2.5 milioni di euro, più 1 milione di bonus. Questo il comunicato con cui, il club bianconero, ha annunciato il suo arrivo: "Affidabilità e talento per la porta bianconera: è Marco Silvestri il nuovo portiere dell’Udinese. Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona ed ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024. Portiere di esperienza anche internazionale, Silvestri è stato uno dei migliori estremi difensori della Serie A nelle ultime due stagioni e rappresenta, così, per l’Udinese un rinforzo di grande spessore".