"Quando l'ho chiamato mi ha detto che l'Atletico Madrid era l'unico club in cui voleva giocare . Gli ho risposto che ci saremmo visti dopo 20 giorni e ora è con noi". In un'intervista concessa a Marca Diego Simeone rivela un retroscena sull'arrivo al Wanda Metropolitano di Rodrigo De Paul , acquistato dall'Atletico per 35 milioni di euro dopo cinque stagioni in Italia all'Udinese.

"Real Madrid e Barcellona non possono più sbagliare"

Il Cholo, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club fino al 2024, ha parlato anche della vittoria della Liga 2020/21: "C'è molto lavoro concretizzato in quel 22 maggio. Molti ricordano quel momento, ma io voglio tornare indietro. Senza il lavoro precedente, in cui molti calciatori hanno segnato il percorso, non saremmo mai stati in grado di migliorare la storia dell'Atletico". Con una considerazione sulle rivali: "Real Madrid e Barcellona nella storia ci sono state quasi sempre superiori. Ciò non significa che nell'anno in cui puoi competere non potrai far meglio di loro: a noi è successo nel 2014 e nel 2021. Sono passati sette anni. Speriamo che non debbano passare altri sette anni per ripetere - aggiunge Simeone - l'anno scorso abbiamo parlato di un Real Madrid che ha avuto una stagione meno buona del solito ma alla fine ha perso lo stesso nostro numero di partite. Ne abbiamo vinto uno in più. La differenza è stata in una partita. Capisco che Real Madrid e Barcellona sappiano che oggi non possono sbagliare".