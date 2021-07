Il Torino cerca rinforzi sulla trequarti per la squadra affidata nella prossima stagione a Ivan Juric. Al club granata è stato proposto il fantasista del Levante Enis Bardhi . Classe 1995 , ha disputato gli Europei con la Macedonia (3 presenze) e con la sua nazionale ha giocato 33 partite segnando 6 reti. Arrivato nella Liga nell'estate 2017 dall'Ujpest, con il Levante ha giocato 130 partite, con 21 gol e 12 assist. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e in Italia è seguito con interesse anche dal Milan : per il suo cartellino il club spagnolo chiede 15 milioni di euro , cifra però considerata trattabile.

Messias, si continua a trattare

Un'alternativa per assicurare qualità alla manovra offensiva è quella che porta a Junior Messias. Tra le rivelazioni del Crotone retrocesso in B nella scorsa stagione, il 30enne di Belo Horizonte ha concluso la sua prima stagione di Serie A con 38 presenze, 9 reti e 4 assist. I granata spingono per un’intesa e il giocatore è affascinato dall’ipotesi di trasferirsi a Torino, città che conosce bene per i suoi trascorsi nel calcio dilettantistico piemontese. Arrivato dal Brasile in Italia a 20 anni trasferendosi nella "Barriera di Milano", un quartiere di Torino, nel 2015 è partito a 24 anni dall'Eccellenza con il Casale, passando poi in D prima al Chieri e poi al Gozzano fino al passaggio al Crotone.