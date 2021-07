Il centrocampista ivoriano, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale, ha chiarito in un'intervista a La Gazzetta dello Sport le sue intenzioni sulla questione rinnovo: "Voglio restare in rossonero, Maldini e Massara sanno quello che penso. Appena tornerò, sistemeremo tutto"

"Sono orgoglioso di avere scelto il Milan e non voglio andare via. Anzi, voglio restare per sempre". Direttamente dal Giappone, una vera e propria dichiarazione d'amore al club rossonero firmata Franck Kessié. Intervistato da La Gazzetta dello Sport (la versione integrale con tutte le dichiarazioni sarà in edicola lunedì 26 luglio) mentre è impegnato con la Costa d'Avorio alle Olimpiadi di Tokyo, il centrocampista - il cui contratto con il Milan è in scadenza nel 2022 - ha parlato del suo futuro e ha chiarito le sue intenzioni sul rinnovo: "Adesso sono ai Giochi - ha detto Kessié -, ma appena torno sistemo tutto. Io voglio soltanto il Milan e sia Maldini che Massara sanno qual è il mio pensiero". Spazio anche per una battuta sul soprannome attribuitogli dai tifosi rossoneri, 'Presidente'. "Mi piace tanto quando sento il coro 'un Presidente, c'è solo un Presidente' - ha aggiunto l'ivoriano -, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica...".