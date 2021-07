A Taormina per ricevere il 'Nations Award' per il suo impegno nel sociale, l'ex campione brasiliano ha parlato a Sky Sport della sua ex squadra, il Milan: "Mi piacciono i rossoneri, hanno già fatto un bel cammino ma mi aspetto che possano fare ancora meglio". Idee chiare sul futuro di un ex compagno, Messi, e di un amico, Dybala: "Vorrei che Leo restasse al Barcellona. È lì da tanto tempo ed è perfetto così. Se Paulo resterà alla Juve? Non so che farà, noi siamo amici e io voglio che sia felice, non importa dove"