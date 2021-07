La carriera di Niang

L'attaccante classe 1994 si prepara quindi a ritornare in Italia dopo i mesi vissuti in prestito all'Al-Ahli, in Arabia Saudita. Per lui appena 5 presenze, senza segnare alcun gol. Questo a conclusione di una stagione che, nella prima parte, lo aveva visto andare in rete appena una volta in 12 partite con la maglia del Rennes, club francese che lo prese dal Torino nel 2018 e con cui Niang ha ancora un contratto fino al 2023. L'attaccante continuerà una storia altrettanto lunga, quella in Serie A. Iniziata nel 2012, a soli 18 anni, quando si trasferì al Milan dal Caen. Per Niang 79 presenze totali e 12 gol in rossonero, divise in più esperienze diverse. In mezzo i prestiti al Montpellier e al Watford, ma anche quello al Genoa nella seconda parte della stagione 2014/2015: in quella parentesi segnò 5 reti in 14 partite. Nel 2017 il passaggio al Torino, per la terza avventura in Italia: 4 gol in 29 partite nell'unica stagione in granata, prima del trasferimento al Rennes. Con il club francese 92 presenze e 30 reti in totale, ora il prestito al Venezia per rilanciarsi nuovamente in Serie A.