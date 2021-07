Secondo nella classifica Uefa del gol più bello della stagione. Al primo posto, per distacco, nei pensieri dei tifosi del Napoli. Roba da far girar la testa, un po’ come "o’ tiro a giro" contro il Belgio, marchio di fabbrica che nessuno vorrebbe esportare da Napoli. La preoccupazione però resta, in attesa dell'incontro tra Insigne e De Laurentiis, capitano e presidente alle prese con un contratto in scadenza tra meno di un anno. Intanto, però, da cerchiare in rosso un’altra data, il 3 agosto 2021, martedì prossimo, la fine delle vacanze per il neo campione d’Europa atteso per quel giorno a Castel Volturno prima della partenza (il 5) per la seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro.



Posto e momento giusti per incontrarsi e cominciare a mettere sul tavolo i rispettivi punti di vista. Non prima, nonostante nelle ultime ore il presidente si sia recato nel centro sportivo per una serie di riunioni, proprio mentre era presente anche l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, che doveva discutere con il direttore sportivo Giuntoli i contratti di due suoi assistiti: Contini e Ciciretti.



Nessun contatto garantiscono le parti, ma del resto su questo punto le idee sono state chiare da subito: questa storia, dovranno risolverla in prima persona i diretti interessati, capitano e presidente, magari il prima possibile, prima che, come il tiro a giro, la situazione prenda una traiettoria imparabile.