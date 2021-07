Intrigo contrattuale per Kaio Jorge. Il Santos: "Servono almeno 15 milioni"

In esclusiva a Sky Sergio Canozzi, consulente di mercato del Santos, ha parlato di Kaio Jorge: "Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Quello che sta succedendo è il risultato di una manovra sbagliata dell'agente. Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023, parliamo con diversi club e aspettiamo le proposte. Juve? Ho avuto un paio di contatti. In una situazione normale varrebbe 25 milioni. Un'offerta sui 15 sarebbe presa in considerazione".