Lovato è dell'Atalanta: l'annuncio del club

Il difensore centrale classe 2000 ha firmato un contratto quadriennale con un'opzione di rinnovo annuale, mentre l'Atalanta verserà nelle casse del Verona 8 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus per portare il ragazzo a Bergamo

Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il difensore centrale classe 2000, dopo aver svolto le visite mediche venerdì a Zingonia, ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro. A ufficializzare il trasferimento del calciatore ci ha pensato il club di Percassi attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali ufficiali: "Atalanta B.C. comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall'Hellas Verona". Inizia così una nuova avventura per l’ormai ex gialloblù, che esordì in serie A il 18 luglio 2020 proprio contro la formazione di Gasperini.