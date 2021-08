"Attenzione! Si sconsiglia la visione alle persone facilmente impressionabili". Con un particolare e video-annuncio su Twitter, il Bologna ufficializza l'arrivo di Marko Arnautovic , l'attaccante tanto atteso da Sinisa Mihajlovic e da tutto l'ambiente rossoblù. Un video in pieno stile "horror", con le immagini in bianco e nero che lasciano intravedere lo "spirito" dell'attaccante mentre si aggira nei corridoi e nella sala stampa del Dall'Ara. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic", si legge nel comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito internet. Allo Shanghai SIPG, squadra cinese dove giocava l’attaccante austriaco, vanno circa 3 milioni di euro: accordo che adesso – al termine di una lunga trattativa – è stato anche ufficializzato, con Arnautovic pronto a unirsi ai nuovi compagni di squadra già a partire da lunedì, giorno di ripresa degli allenamenti a Casteldebole.

Ha conquistato il Triplete con l'Inter

Talento puro, frenato da un carattere non facile e da qualche “colpo di testa” di troppo. Per Marko Arnautovic, oggi 32enne, si tratta della seconda esperienza nella nostra Serie A: nel 2009, giovanissimo, è stato acquistato dall’Inter di José Mourinho disputando in totale 5 presenze nell’annata conclusa con la conquista del Triplete. Poi le avventure al Werder Brema, allo Stoke City e al West Ham, prima del trasferimento in Cina, allo Shangai SIPG, avvenuto a luglio 2019. Ora la nuova avventura in Serie A, al Bologna.