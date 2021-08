L'attaccante argentino, reduce dalla Copa America vinta con la sua nazionale, è arrivato a Firenze nella mattinata di lunedì: visite mediche e procedure anti-Covid, questi i primi passi della sua nuova avventura in viola. Intanto la Fiorentina continua a lavorare per il ritorno di Nastasic, per il quale sono costanti i contatti con lo Schalke 04

Primi passi ufficiali della nuova avventura con la maglia della Fiorentina per Nico Gonzalez : l'attaccante argentino, reduce dagli impegni con la propria nazionale in Copa America (conclusa con la vittoria finale), è arrivato nella mattinata di lunedì a Firenze e si è sottoposto alle visite mediche di rito, oltre a tutte le procedure anti-Covid. Arrivando infatti dal Sud America, Nico Gonzalez si è dovuto sottoporre a tampone e test sierologico e sarà costretto a rimanere isolato per sette giorni , potendo comunque allenarsi ma lontano dal resto del gruppo viola. Dovrà attendere dunque ancora una settimana, Vincenzo Italiano prima di avere effettivamente a disposizione il calciatore, per il quale la società viola ha effettuato un investimento importante: 23 milioni di euro più 4 di bonus versati nelle casse dello Stoccarda, per battere la concorrenza del Tottenham e assicurarsi Nico Gonzalez, che ha collezionato 79 presenze e 23 gol nelle ultime tre stagioni in Bundesliga.

Contatti continui per il ritorno di Nastasic

approfondimento

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

Non solo Nico Gonzalez, però, nel mercato della Fiorentina: il club viola è al lavoro anche su altri obiettivi e il primo porta al nome di Matija Nastasic. Per il difensore classe 1993 si tratterebbe di un ritorno, visto che proprio con la maglia della Fiorentina, Nastasic si è fatto conoscere al grande pubblico nella stagione 2011-2012 (27 presenze e 2 gol) prima di trasferirsi nell'estate successiva al Manchester City. Ormai da 6 stagioni e mezza, il calciatore veste però la maglia dello Schalke 04 e proprio con il club tedesco, la Fiorentina sta continuando ad approfondire i contatti per una trattativa che sta entrando nel vivo e potrebbe definirsi nei prossimi giorni. Trattativa che potrebbe condizionare indirettamente anche il futuro di Nikola Milenkovic: sul difensore della Fiorentina è infatti forte l'interesse da parte del West Ham, che è tornato a farsi vivo per il calciatore dopo aver offerto 25 milioni di euro nell'estate 2020, che però in quell'occasione non furono sufficienti per strapparlo alla società viola.