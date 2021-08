Riecco Insigne, presto l'incontro per il rinnovo

Finite le vacanze dopo il trionfo europeo Lorenzo Insigne è rientrato a Castel Volturno. Resta aperta la questione relativa al suo rinnovo di contratto, in scadenza a fine stagione. Atteso l'incontro con il presidente De LAurentiis, che non ci sarà però prima del 5 agosto, data dell'inzio del ritiro azzurro a Castel di Sangro

Neanche la bufera di vento che si è abbattuta sul litorale ha spazzato le nuvole sopra Castel Volturno. Perfetta metafora dell’affaire Insigne, ancora nessuna schiarita ma comunque un giorno importante. Il ritorno del capitano. Intorno alle tre del pomeriggio, un rapido saluto prima di iniziare la sua decima stagione consecutiva in azzurro, l’ultima, almeno da contratto. Alle prese, a 30 anni appena compiuti, con il rinnovo più importante della sua carriera. Con lui in rapida successione anche gli altri due campioni d’Europa, Di Lorenzo e Meret. Tamponi, visite di idoneità e soprattutto l’incontro con Spalletti. Prologo di quello più importante, con il presidente De Laurentiis, non prima del 5 agosto però, data di inizio del ritiro a Castel di Sangro. Quando – finalmente - si comincerà a fare sul serio, cercando di coniugare le esigenze di entrambe le parti. Nessuna fretta, almeno apparentemente, perché il nodo - se sciolto - garantirebbe la possibilità di lavorare con serenità al rinnovo.

Ma le distanze restano, le esigenze del club di ridimensionare l’ingaggio e quelle di Insigne che vorrebbe un trattamento economico almeno identico a quello ricevuto fino ad ora. Altri fattori da tenere in considerazione: il peso di ammainare la bandiera del progetto legato a De Laurentiis, e la disponibilità del club a trattare sulla cessione dei diritti di immagine. Basterà? Difficile dirlo ora. Ma l’impressione è che il 22 agosto, alla prima di campionato tutti sapranno se quella appena cominciata sarà per il capitano l’ultima stagione in azzurro.