Calciomercato, news e trattative in tempo reale

Chelsea, Tuchel: "Lukaku giocatore fantastico, tutti vogliono venire qui"

A margine dell'amichevole giocata dal suo Chelsea contro il Tottenham, Thomas Tuchel ha parlato della trattativa tra i blues e l'Inter per Romelu Lukaku: "Lukaku è un giocatore fantastico, ma è all'Inter, non con noi al Chelsea. Se accetta la nostra proposta? Tutti vogliono venire qui, immagino ci siano molti calciatori che verrebbero di corsa al Chelsea. Stiamo lavorando per migliorare la rosa, ma non farò nomi".