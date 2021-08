Da numero dieci a numero dieci: Alessandro Del Piero analizza la separazione tra Leo Messi e il Barcellona dopo 21 anni. "Mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona a vita. Sembrava tutto a posto per il rinnovo e invece è arrivata una doccia fredda: non mi sento di giudicarlo, magari sarà la scelta vincente sia per lui che per il club", le parole dell'ex capitano della Juventus

