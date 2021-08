Nella lista del Milan per rafforzare la trequarti non c'è solo Josip Ilicic. I rossoneri guardano anche in Francia dove piace Yacine Adli, francese classe 2000 di proprietà del Bordeaux. Adli è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Milan che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma soltanto a condizioni economiche eque e favorevoli. Una trattativa non semplice visto che i rossoneri non sono l'unico club sulle tracce di Adli e c'è una forte concorrenza da battere.