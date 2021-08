Rinnovo Pellegrini, ieri altro incontro In casa Roma tiene banco il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra il club giallorosso e l’agente del centrocampista. E’ la seconda volta nel giro di 10 giorni che le parti si rivedono per cominciare a mettere le basi per il prolungamento. Anche stavolta non si è entrati nella parte economica della questione ma il rapporto è rimasto assolutamente cordiale. Le parti hanno parlato anche di Ciervo e Zalewski.