È Tammy Abraham il primo giocatore nella lista della Roma per il post Dzeko, destinato a vestire la maglia dell'Inter. I giallorossi guardano al futuro e stanno puntando con decisione all'attaccante classe 1997 di proprietà del Chelsea, tanto che è già stato trovato un accordo con il club londinese per il cartellino del giocatore. Prestito con obbligo di riscatto oppure trasferimento a titolo definitivo, ma con una prima rata molto bassa (circa 5 milioni di euro) e il resto negli anni successivi. La proprietà della Roma è pronta a fare un investimento importante, ma c'è un punto di domanda sulla volontà del giocatore che non si è ancora espresso.