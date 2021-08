8/14 ©Getty

Messi è arrivato all'aeroporto Le Bourget di Parigi poco prima delle 15:45, con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia. L'ormai ex Barcellona ha indossato una maglia con la scritta 'Ici c'est Paris' e si è mostrato per la prima volta come nuovo giocatore del Psg, mandando in visibilio i tantissimi tifosi giunti per accoglierlo. Leo si è poi diretto all'ospedale americano di Parigi, dove ha svolto le visite mediche terminate intorno alle 19

MESSI ARRIVA A PARIGI, TIFOSI IN DELIRIO: VIDEO