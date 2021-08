Messi atteso a Parigi: le news LIVE

Dopo l'addio al Barcellona Leo Messi è atteso a Parigi per firmare un biennale da 35 milioni di euro a stagione: l'entourage dell'argentino è al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell'accordo, poi la Pulce arriverà in Francia. Pronta una presentazione show alla Tour Eiffel. Già ieri centinaia di tifosi si sono radunati davanti al Parco dei Principi e hanno intonato cori per l'ormai ex blaugrana

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE