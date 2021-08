Le parole del portiere in esclusiva a Sky Sport: "Messi è il più forte al mondo, sono felice se arriverà al Paris. Qui ho trovato un bellissimo gruppo e mi sto trovando alla grande"

Da qualche giorno è iniziata ufficialmente l'avventura a Parigi di Gigio Donnarumma con la maglia del Paris Saint Germain. Una nuova vita, ma un impatto più che positivo: "Mi sto trovando benissimo, sono molto contento di far parte del Psg e spero di fare del mio meglio - racconta il portiere in esclusiva a Sky Sport - Ho conosciuto la squadra: è un bellissimo gruppo e mi trovo alla grande con loro". Un gruppo che ben preso accoglierà un altro campione, Leo Messi: "Sono felice se arriverà al Paris - ammette Donnarumma - È il più forte al mondo, sono emozionato e contento al pensiero di averlo in squadra".