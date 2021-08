Il centrocampista brasiliano, medaglia d'oro con la sua nazionale alla recente Olimpiade di Tokyo, ha svolto le visite mediche con il club neroverde ed è tornato in Brasile per sistemare le ultime pratiche burocratiche in vista del suo trasferimento in Italia

È iniziata l'avventura italiana di Matheus Enrique : il centrocampista brasiliano martedì mattina ha svolto le visite mediche a Milano con il Sassuolo prima di imbarcarsi nuovamente su un volo diretto in Brasile. L'ormai ex calciatore del Gremio, oro ai recenti Giochi di Tokyo con la sua nazionale, è tornato nel suo Paese per sistemare le ultime pratiche burocratiche , necessarie per ottenere il visto e il permesso di soggiorno in Italia. Completato questo step, Matheus Henrique si metterà in viaggio verso l'Emilia e sarà a disposizione di Alessio Dionisi per il prossimo campionato.

Matheus Henrique: "Felice per l'opportunità che ho"

approfondimento

Iniesta e i paragoni con Arthur: chi è Matheus H.

"Sono molto felice per l’opportunità che ho, di essere qui in Italia con una società come il Sassuolo", ha detto a Sky Sport 24 il centrocampista classe 1997 all'uscita della clinica nella quale ha svolto le visite mediche. Matheus Henrique, poi, ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato ad accettare l'offerta dei neroverdi: "Perché ho scelto di trasferirmi in questo club? È un progetto che era già in piedi da quasi due anni e grazie a Dio sono molto felice che la trattativa si sia concretizzata. Forza Sassuolo!", ha concluso. Per assicurarsi il centrocampista brasiliano il Sassuolo ha effettuato un investimento importante, con una cifra intorno ai 16 milioni di euro che verrà versata nelle casse del Gremio per il suo cartellino e per quello di Ruan, difensore centrale classe ’99 che arriverà in Italia solamente nel prossimo gennaio.