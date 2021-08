Roma, giornata decisiva per Abraham: si prova a chiudere

Forte accelerata per Abraham in casa Roma, con Tiago Pinto in missione a Londra per provare a chiudere per la punta. Oggi sarà la giornata decisiva, con il dirigente giallorosso che incontrerà sia il giocatore (già contattato da Mourinho) sia il Chelsea. Intanto l'attaccante è rimasto in panchina nella vittoria ai calci di rigore contro il Villarreal in Supercoppa europea