Il Monza anticipa le big: arriva Samuele Vignato

Il Monza guarda al futuro e si assicura uno dei giocatori considerati tra i migliori talenti in circolazione in Italia. Si tratta di Samuele Vignato, trequartista classe 2004, fratello minore di Emanuel che gioca nel Bologna, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione del ChievoVerona in Serie B. I biancorossi da tempo erano sulle tracce del giocatore, tanto che erano pronti a spendere 5 milioni di euro per Vignato e Semper, ricevendo un secco no da parte del Chievo, poi escluso dal calcio professionistico. Il Monza è riuscito a battere la concorrenza di Bayern Monaco, Inter e Milan, facendo firmare a Vignato un contratto triennale (limite per le normative vigenti in merito ai tesseramenti dei minorenni). Nella scelta è stata importante la possibilità per il giocatore di trovare spazio da subito in prima squadra, agli ordini di Giovanni Stroppa.