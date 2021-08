I rossoneri lavorano al ritorno del centrocampista dal Chelsea: il suo arrivo non escluderebbe quello di Adli. Intanto operazione in chiusura per Florenzi: la Roma ha dato l'ok al prestito oneroso con diritto di riscatto ma c'è una distanza di circa 500mila euro che le parti sperano di colmare nelle prossime ore

Milan protagonista sul calciomercato . Il club rossonero lavora infatti al ritorno di Tiémoué Bakayoko , nell’ultima stagione in prestito al Napoli e con un contratto valido fino al 2022 con il Chelsea. Il giocatore classe 1994 non rientra nei piani tecnici e societari dei Blues e potrebbe vivere una seconda esperienza in rossonero dopo quella della stagione 2018/1 9, chiusa con 42 presenze e un gol in tutte le competizioni. Intanto è sempre più vicino ai rossoneri Alessandro Florenzi : il Milan spera di chiudere l'operazione per l'esterno della Roma nelle prossime ore . La Roma ha dato l'ok al prestito oneroso con diritto di riscatto ma c'è una distanza di circa 500mila euro che le parti sperano di colmare a breve . Dopo il prestito al Psg nell'ultima stagione, l'esterno classe 1991 – campione d'Europa a Euro 2020 con la Nazionale azzurra – è nuovamente vicino a lasciare la Capitale, visto che non rientra nei piani giallorossi della prossima stagione.

Bakayoko non escluderebbe Adli

La trattativa per riportare Bakayoko al Milan è in fase avanzata e non escluderebbe l'arrivo di Yacine Adli, francese classe 2000 di proprietà del Bordeaux che il club rossonero vorrebbe acquistare a titolo definitivo, ma soltanto a condizioni economiche favorevoli. Una trattativa non semplice, visto che i rossoneri non sono l'unico club sulle tracce di Adli, cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain e passato nel 2019 al Bordeaux. Le operazioni in casa Milan non si fermano però qui. Tra gli obiettivi per gli ultimi giorni di trattative c'è anche un giocatore che possa aumentare il numero di alternative a disposizione di Stefano Pioli nel reparto avanzato: si lavora a un profilo in grado di giocare da esterno destro o da trequartista.