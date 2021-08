L'esterno classe 1991 è arrivato a Milano, pronto per iniziare la sua nuova avventura in rossonero: per l'ufficialità si attendono le visite mediche e la firma sul contratto. Prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni

È iniziata la nuova avventura rossonera di Alessandro Florenzi. L'esterno classe 1991, reduce dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini, è arrivato a Milano, dopo la chiusura della trattativa tra il suo nuovo club e la Roma. Prima giornata in rossonero per lui, le visite mediche di rito e la firma sul contratto anticiperanno l'ufficialità del suo trasferimento al Milan. Dopo le due esperienze in prestito al Valencia e al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi torna quindi in Italia e per la prima volta vestirà, nel campionato di Serie A, una maglia diversa da quella della Roma.