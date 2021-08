Il presidente della Fiorentina ha parlato del futuro dell'attaccante serbo: "Qualora dovessimo ricevere un'offerta da 100 milioni la valutaremo attentamente, non si può dire di no a certe cifre"

Uno dei calciatori più seguiti della sessione di calciomercato in corso è sicuramente Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo della Fiorentina, grazie ai 21 gol realizzati nell’ultimo campionato di Serie A, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club europei, che sarebbero pronti a sborsare diversi milioni di euro per acquistarlo. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso , che ha spiegato come il suo club proverà a non far partire l'attaccante classe 2000: "Al momento è molto difficile parlare di questo argomento perché neppure io, che sono il presidente, ho risposte certe. L'intenzione, comunque, è quella di tenere Vlahovic a Firenze" .

Commisso: "Offerta da 100 milioni? Ci penserò attentamente"

Intenzioni, però, che potrebbero vacillare di fronte a un'importante offerta per l’attaccante: "Qualora dovessimo ricevere un'offerta di 100 milioni o giù di lì ci penserò attentamente. È inutile nasconderlo, anche perché, è giusto ribadirlo soprattutto ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli a tutti i club e anche al nostro. Per cui di fronte a certe cifre non si può dire di no, tanto per farlo o per fare il presuntuoso". Oltre quella dell’attaccante, Commisso dovrà valutare anche la situazione inerente a Milenkovic: "Spero che resti, anche se lui rispetto a Dusan ha un solo anno di contratto con noi, quindi bisognerà valutare attentamente la situazione nell'interesse del club”.