L'Atalanta guarda alla Serie A per rinforzare il centrocampo: l'obiettivo dei bergamaschi è Morten Thorsby, 25enne norvegese della Sampdoria. Contatti avviati nella giornata di giovedì e destinati a proseguire venerdì. I due club dialogano su una base di 6 milioni per il cartellino del giocatore e ci sono i presupposti per poter chiudere la trattativa. La Sampdoria, che ha definito anche la cessione di Jakub Jankto al Getafe, pensa a Dimitri Bisoli, 27enne del Brescia per la possibile sostituzione di Thorsby nel caso in cui dovesse maturare l'intesa con l'Atalanta.