Il dirigente rossonero a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Juvennon ha escluso l'ingaggio del difensore proveniente dal Manchester City: "Contro la nostra strategia? No, è forte, un leader. Stiamo verificando cosa è possibile o non possibile fare". E sulla possibile offerta dei bianconeri per Tomori: "È un nostro giocatore, sta bene al Milan, ha giocato bene in Supercoppa. Prima con Fonseca era in un momento diverso, ma ora a Conceiçao piace e sta giocando. È un giocatore del Milan"

Ore frenetiche anche per il Milan sul calciomercato con i rossoneri a caccia di un difensore e di un attaccante (in modo particolare). Sfumato Rashford, i rossoneri puntano tutto sul difensore Kyle Walker , inglese (quindi extra comunitario). Prima della sfida alla Juventus, su Dazn, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato: "Tutti sanno che è un grande calciatore, ha fatto grandi cose al City. Quando c’è uno come lui sul mercato, c’è tanto interesse. Se va contro la nostra visione? No, perché è forte, è un leader. Adesso stiamo verificando se è possibile ".

E su Tomori, che piace alla Juventus

“È un nostro giocatore e sta bene al Milan. In Supercoppa ha giocato bene, prima con Fonseca era in un momento diverso, ora però - ha aggiunto - a Conceiçao piace e sta giocando. È un giocatore del Milan“. Non è mancato nemmeno un cenno all’allenatore portoghese: "Con lui parliamo tutti i giorni, per capire cosa gli piace e cosa no. Sappiamo cosa serve e lavoriamo. La squadra è forte. Cosa ci serve? Nel calciomercato più lo dico e più costa, meglio che non lo dica. La squadra, come ho detto, è già forte. Abbiamo dimostrato in Supercoppa che è una squadra che può vincere, ora serve continuità".