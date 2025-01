La Juventus è uno dei club più attivi anche in questa sessione di calciomercato invernale. Inevitabili quindi le domande a Giuntoli sulle mosse bianconere. Il dirigente bianconero, rispondendo a DAZN nel prepartita di Juve-Milan, prima rassicura sull'ufficialità di Kolo Muani, bloccato solo da ragioni burocratiche: "C'è stato un disguido pratico, in settimana verrà risolto. Siamo sereni". D'obbligo anche la domanda su Cambiaso e sul possibile assalto del City sul giocatore: "Onestamente non c'è trattativa, in questo momento noi vogliamo fare mercato in entrata per colmare delle lacune venute fuori dagli infortuni. L'offerta impensabile non è arrivata, se dovesse arrivare ci penseremo"