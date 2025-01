Dopo due settimane di prove e allenamenti, Dele Alli sta per essere tesserato dal Como per la parte finale di questa stagione. Il centrocampista inglese era arrivato in Lombardia a fine dicembre 2024 per provare a recupare la condizione e convincere la società a proporgli un contratto (era fermo da un anno e mezzo). Missione compiuta per Dele Alli, che sarà a disposizione di Fabregas: "Come allenatore lo vedo nella posizione di Nico Paz", ha detto l'allenatore spagnolo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

L'ultima partita ufficiale quasi due anni fa L'ultima presenza di Dele Alli in gare ufficiali risale al 26 febbraio 2023, quando ha giocato con la maglia del Besiktas contro l'Antalyaspor. Dopo la conclusione dell'esperienza nel campionato turno in prestito, nella stagione 2023/2024 è tornato all'Everton, senza però scendere più in campo. A fine dicembre 2024 è arrivata l'opportunità del Como, con un periodo di prova per recuperare la condizione fisica: missione compiuta, Dele Alli è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como.