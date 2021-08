L'attaccante cileno è atteso a Milano dopo il consulto a Barcellona sull'infortunio al polpaccio: previsto un colloquio con staff e dirigenti per capire le sue condizioni. Se sta bene, l'Inter può virare su una prima punta per completare l'attacco. In caso contrario i nerazzurri proveranno a ingaggiare una seconda punta: piacciono Marcus Thuram, Correa e Insigne