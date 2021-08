Fiorentina, giorno di visite mediche per Lirola all'OM

Lirola passa all'OM. Accordo trovato. Per l'esterno, si tratta di un ritorno in Ligue1. Fissate per oggi le visite mediche: 6,5 milioni di euro più altri 6,5 di bonus. Ora i viola spingeranno per Zappacosta.