Nwankwo Simy è un nuovo attaccante della Salernitana . L'ufficialità dell'operazione è arrivate da parte della società campana, che al termine di una lunga trattativa – durata diverse settimane – con il Crotone ha annunciato l’acquisto del nigeriano. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo", si legge nella nota. Nel comunicato non sono specificate le cifre dell’operazione, ma per il cartellino di Simy la Salernitana verserà 6 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse della società calabrese.

Che numeri col Crotone nell'ultima Serie A!

Fabrizio Castori ha così finalmente l’attaccante tanto atteso per la sua Salernitana, un vero e proprio colpo per le squadre che lottano per la salvezza. Simy – arrivato nella serata di mercoledì a Salerno per visite mediche e firma – nella scorsa Serie A ha realizzato 20 reti (e 3 assist) in 38 partite di campionato disputate con la maglia del Crotone. Gol che però non sono bastati alla squadra calabrese per riuscire a ottenere la salvezza. Ora una nuova avventura ancora in Serie A, ma questa volta con la maglia della Salernitana.