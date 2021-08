L'Atletico Madrid alza il pressing su Vlahovic. E il giocatore ora ci pensa seriamente. Dopo gli ultimi contatti, gli agenti avrebbero anche trovato un accordo con il giocatore per gli aspetti economici legati all'eventuale nuovo contratto del serbo (che si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro all'anno). Adesso la speranza dell'Atletico è che gli agenti convincano il giocatore a dire definitivamente sì al club spagnolo e a chiedere alla Fiorentina di essere poi ceduto. L'Atletico offre cinquanta milioni di parte fissa, più dieci milioni di bonus facili, più il 20% della futura rivendita del giocatore. Decisive saranno le prossime ore, perché l'Atletico vuole avere una risposta entro domenica sera. Quando la Fiorentina sarà in campo all'Olimpico di Roma per la prima giornata di campionato.